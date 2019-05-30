الأمن النيابية تدعو الى التحقيق بتفجيرات كركوك وتحذر من هجمات بمحافظات أخرى

2019/05/30 | 23:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طالب عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عدنان الاسدي، القائد العام للقوات المسلحة بفتح تحقيق عاجل بالتفجيرات الـ 6 التي شهدتها كركوك مساء الخميس ومحاسبة الضباط المقصرين.

وقال الأسدي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "التفجيرات المتتالية في وسط كركوك ينذر باخطار أمنية محتملة سواء على صعيد أمن كركوك او أمن المحافظات الأخرى ومنها العاصمة في حال لم تتخذ الاجراءات الرادعة ومنها القيام بعمليات استباقية تستهدف بؤر وحواضن داعش في المدينة ومحاسبة الجهات المسؤولة عن حالة التراخي الامني هناك".



كما عبر الأسدي عن "قلقه من المعلومات التي تتحدث عن انسحاب بعض القطاعات العسكرية ليلاً من بعض المناطق الواقعة جنوب كركوك وتركها بدون تغطية أمنية خشية هجمات محتملة من عناصر داعش" مؤكداً على "ضرورة مضاعفة الجهد الاستخباري ومد جسور التعاون بين المواطنين والاجهزة الامنية في تلك المناطق".وجدد الأسدي "مطالباته السابقة بضرورة إعادة تقييم للقوات الامنية والحشد العشائري المنتشرين جنوب كركوك والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وبضمنها اصدار البطاقة الوطنية في المناطق المحررة حتى تتمكن الجهات الامنية من مطابقتها وتشخيص الارهابيين المطلوبين للقضاء".وكانت ست تفجيرات هزت محافظة كركوك مساء اليوم اسفرت عن استشهاد 3 أشخاص واصابة 16 آخرين في حصيلة أولية.انتهى

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