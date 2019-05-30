2019/05/30 | 23:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ النرويج تكتسح هندوراس بنتيجة قياسية وتدخل تاريخ كأس العالم للشباب

30/05/2019 23:30:00 PM |

عدد القراءات : 1

واع/ بغداد/متابعة

دخل منتخب النرويج تاريخ كأس العالم للشباب حين اكتسح منتخب هندراوس {12ـ0}، اليوم الخميس، في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة في دور المجموعات بكأس العالم للشباب {تحت 20 عاماً} المقامة حاليا ببولندا.

وبفوزه حقق منتخب النرويج أكبر انتصار في تاريخ البطولة، وأول فوز له ليحصد أول ثلاث نقاط له في المجموعة، ويبقي على آماله في الصعود للأدوار الإقصائية للمسابقة عبر التواجد ضمن أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث من المجموعات الست.

وكتب إرلينج براوت هالاند نجم منتخب النرويج الشاب إسمه في تاريخ البطولة، بتوقيعه على 9 أهداف، ليصبح أكثر لاعب تسجيلاً في مباراة واحدة في المسابقة محطماً الرقم القياسي السابق المسجل باسم اللاعب البرازيلي أديلتون، الذي أحرز ستة أهداف خلال فوز منتخب بلاده 10 / 3 على منتخب كوريا الجنوبية في نسخة المسابقة عام 1997.

وانفرد منتخب أوروجواي بصدارة ترتيب المجموعة الثالثة عقب تغلبه {2ـ0} على نظيره النيوزيلندي، اليوم الخميس في الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة.



وارتفع رصيد أوروجواي إلى 9 نقاط، ليصبح أول فريق ينهي مشاركته في دور المجموعات محققًا العلامة الكاملة في النسخة الحالية للمسابقة.



وكان منتخبا أوروجواي ونيوزيلندا قد ضمنا تأهلهما لدور الـ16 في المسابقة منذ الجولة الماضية.

ت/م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع/ النرويج تكتسح هندوراس بنتيجة قياسية وتدخل تاريخ كأس العالم للشباب) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع/ النرويج تكتسح هندوراس بنتيجة قياسية وتدخل تاريخ كأس العالم للشباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).