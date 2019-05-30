2019/05/30 | 23:37

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مستشفى كركوك العام: 3 قتلى و20 جريحاً جراء التفجيرات أغلبهم من النساء والأطفال

يتبع.



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