2019/05/30 | 23:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أمين عام اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية يصدر بيانا خاصا بمناسبة يوم القدس العالمي

يُحيي الفلسطينيون هذا العام، يوم القدس العالمي الذي دعا اليه

الإمام الخميني (قدس سره) ، في ظل ظروف استثنائيةنتيجة الضغوطات السياسية والمؤامرات المستمرة.



إن المواقف

والاجراءات التي قام بها ترامب بنقل السفارة الامريكية إلىالقدس وما تتعرض له المدينة من تهويد واستيطان وتزييف للتاريخ

وتغيير للطابع الاسلامي للمدينة المقدسة الى طابعيهودي، وكذلك مساعي دول عديدة للاعتراف بالنظام الصهيوني رسميا،

وصول الى الاقتراب من الاعلان الرسمي عنصفقة القرن، يجعل من مناسبة يوم القدس هذا العام تكتسب أهمية مضاعفة

بصرف النظر عن أهميتها الدائمة.



ففي حينتهدف مؤامرة صفقة القرن، لمحو القضية الفسطينية من أذهان الشعوب

وإخراجها من صدارة قضايا العالم، يشكِّل إحياء يومالقدس العالمي فرصة لاعادة تركيز موقف الشعوب على القضية

الفلسطينية.



بناءا عليه:

أولا: يعتبر الإتحاد أن هدف الاحياء هذا العام، هو الاجهاض مؤامرة

صفقة القرن المزمع الاعلان عنها، والتي تحعتبر مؤامرةعلى حق الشعب الفلسطيني وبالتالي على حقوق الشعوب وهويتها وتاريخها.

ما يجعل قضية الدفاع عن القدس قضية كلالانسان حر وشريف وغيور.

ثانيا: يدعم الاتحاد خيار المقاومة ضد العدوان الاسرائيلي ويعتبره

الخيار الوحيد أمام الشعب الفلسطيني وكافة الشعوبالمستضعفة، ويدعم الحق الثابت للفلسطينيين في العودة الى أرضهم،

وتحديد المصير والسيادة على كافة الاراضيالفلسطينية.ثالثا: يشيد الاتحاد بمقاومة وصمود و أصالة الشعب الفلسطيني و أبطاله

الميامين من الشهداء والجرحى والمعتقلين ويدعوالمؤسسات الحقوقية الابراز مظلومية هذا الشعب والاضاءة على الجرائم

التي ترتكب بحقه من عدوان وحصار.رابعا: يهيب الاتحاد بالمنظمات الدولية بالاهتمام بالقضية الفلسطينية

لما تتميز به من طابع إنساني و أممي يعني كافة الشعوبوالامم ويتخطى حدود المذاهب وا لاديان وحسابات السياسة الدولية.خامسا: يدعو الاتحاد الصحفيين والكتاب لاعتبار ذكرى يوم القدس العالمي

مناسبة لتشكيل نهضة فكرية تدافع عن الحقوقوالحريات كافة، لسيما حرية الصحافة وتقارب القضية الفلسطينية بأ

بعادها المتنوعة.سادسا: يدعوا الاتحاد المؤسسات الاعلامية، للقيام بأوسع تغطية صحفية

ووالاعلامية لفعاليات الاحياء يوم القدس العالمي.



كماويدعو المؤسسات الاعضاء الاهتمام بأوسع تغطية للمسيرات التي ستنطلق

يوم الجمعة في 13 ايار 9132 في كافة أنحاءالعالم.وتفضلوا قبول فائق الاحترام والتقديرالامين العامعلي كريميان

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