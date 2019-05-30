2019/05/30 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يغرد بشأن كركوك: يا حكومة العراق اما تتصرفي او دعونا نتصرف) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يغرد بشأن كركوك: يا حكومة العراق اما تتصرفي او دعونا نتصرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).