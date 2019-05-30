عاجل .. عاجل ..

2019/05/30 | 23:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

حصلت وكالة "العهد نيوز" من مصادرها الخاصة في حزب الدعوة الاسلامية، على نص استقالة رئيس الوزراء السابق القيادي في الحزب حيدر العبادي على

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