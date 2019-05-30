موسكو: قرار واشنطن بشأن الصواريخ الفضائية الروسية منافسة غير نزيهة

2019/05/30 | 23:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلنت روسيا، اليوم الخميس، أن قرار وزارة الدفاع الأمريكية بإدراج روسيا في قائمة دول يمنع استخدام خدماتها لدى إطلاق أقمار صناعية أمريكية ظاهرة جديدة للمنافسة غير النزيهة من قبل واشنطن في السوق العالمية للخدمات الفضائية.وقالت وكالة الفضاء الفيدرالية الروسية، في بيان أوردته قناة “روسيا اليوم” الإخبارية، إن هذا القرار الأمريكي من

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