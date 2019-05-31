2019/05/31 | 00:07

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كتائب حزب الله تهدد "الحلبوسي"..



ما هو موقف "هادي العامري" وقيادات الحشد الشعبي؟

بغداد -

كلمة

أكد اتحاد القوى العراقية، يوم الخميس، تلقي رئيس البرلمان

العراقي محمد الحلبوسي تهديداً من حزب الله العراق، وقال إن "رسالة

التهديد التي وصلت تحمل شعار الحزب".

وقال القيادي في الاتحاد، صباح الكربولي إن " محمد الحلبوسي فعلا

تلقى تهديدا من قبل حزب الله".

وأضاف، أن "هادي العامري وقيادات اخرى في الحشد الشعبي تفاجئوا

واستغربوا من هذا التهديد الى رئيس مجلس النواب، وهم الآن في طور

التحقيق بهذا التهديد ومن اصدره ومن كان خلفه، ونحن الان بانتظار

نتائج التحقيق".

وكان موقع "العربية"، قد نقل عن مصادر لم يسمها، أن "عناصر من حزب

الله العراقي هددت رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، بالقتل قبل أيام

بسبب موقفه من الصراع الأميركي الإيراني".

ووفق المصادر، "تمكنت هذه العناصر من إرسال رسالة تهديد بالقتل حملت

شعار وختم حزب الله العراق، من خلال اعتراض سيارة سكرتير الحلبوسي

في إحدى شوارع العاصمة بغداد وطلبت منه تسليم الرسالة بشكل شخصي

لرئيس مجلس النواب".

وتفيد التفاصيل بأن الشخص الذي اعترض سيارة سكرتير الحلبوسي يعرف

باسم أبو حيدر وهو من قيادات حزب الله العراق، وفق موقع العربية.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي قد أكد، في وقت سابق، استعداد العراق

مجدداً للتوسط من أجل حل الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضح الحلبوسي أن "بغداد مستعدة للتوسط بين واشنطن وطهران لكن أياً

من الطرفين لم يطلب ذلك بشكل رسمي".

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