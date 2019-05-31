الصدر مخاطباً الحكومة بعد تفجيرات كركوك: إما أن تتصرفي أو دعينا نتصرف

2019/05/31 | 00:08

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بغداد اليوم - بغداد

خاطب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس (30 ايار 2019)، الحكومة بعد التفجيرات التي هزت محافظة كركوك بالقول: إما أن تتصرفي أو دعينا نتصرف.

وقال الصدر في تغريدة له على حسابه في تويتر، "اعلموا أن محافظات الجنوب ترزح بالفقر والفساد، ومحافظات الوسط قد أنهكتها الصراعات والفساد، وأما محافظات: ديالى وكركوك وصلاح الدين والأنبار و(الموصل) فقد ذهبت ضحية الطائفية والفساد".

وأضاف، "اسمعوا وعوا وتداركوا الموقف قبل فوات الأوان، فيا (حكومة العراق) إما أن تتصرفي أو دعونا نتصرف ..



عسى أن ننفع ولا نضر، فالشعب يعاني ويلات الجوع والتسلط والفساد بأقسى وأعلى مستوياته..



فاكبحوا جماح الفاسدين واقصوا المتحزبين وأبعدوا (المجندين) عن تلكم المحافظات ولتعلنوها محافظات منكوبة تديرها (الرئاسات الثلاث بإشراف مباشر وبالتعاون مع الجيش والشرطة حصرة وإلا فات الأوان".

وكشف مصدر أمني، الخميس (30 أيار 2019) عن حصيلة أولية للتفجيرات التي هزت مناطق متفرقة، في كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "نحو 20 شخصاً وقعوا بين قتيل وجريح، خلال سلسلة التفجيرات التي شهدتها المحافظة".

وأضاف المصدر، أن "الانفجارات استهدفت مول السلام، وجرزات عنتاب، ومثلجات عرفة، وبلازا مول، وشارع التربية"، مبينا أن "الانفجارات اسفرت عن مقتل 3 اشخاص واصابة 17 اخرين".

وكشفت خلية الاعلام الأمني، الخميس (30 أيار 2019) طبيعة التفجيرات التي هزت مناطق متفرقة، وسط كركوك.

وقالت الخلية في بيان لها، إن "اعمالاً إرهابية بواسطة 6 عبوات ناسفة والقوات"، هي طبيعة التفجيرات التي وقعت في كركوك.

وأضافت، أن القوات الأمنية "تبطل مفعول عبوتين ناسفتين أخرى".

وأشارت الى أن هذه الاعتداءات كانت في شارع القدس والمحافظة وطريق بغداد بمحافظة كركوك، ما أدى الى وقوع جرحى من المواطنين المنتسبين".

وتابعت بالقول: "سنوافيكم التفاصيل لاحقا".

وكان مصدر امني قد افاد بان عدد الانفجارات التي هزت محافظة كركوك، ارتفعت، الى 6 انفجارات في شارع القدس وسط المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "سلسلة انفجارات هزت شارع القدس وسط محافظة كركوك".

وأضاف، أن "عدد الانفجارات وصل حتى الان الى 6 انفجارات وبشكل مستمر".

وفي غضون ذلك، افاد المصدر، بان "دوي انفجار سابع سمع في المنطقة نفسها"، مبينا أنه "لم تعرف طبيعة الانفجارات التي هزت المحافظة".

وكان مصدر أمني في كركوك قد افاد، الخميس (30 أيار 2019)، بأن دوي انفجارات لم تعرف طبيعتها هز شارع القدس، وسط المحافظة.

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