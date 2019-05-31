2019/05/31 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ خطوة برس اعلنت قيادة شرطة ديالى، الخميس، عن ضبط خمس شاحنات محملة بمواد غير خاضعة للكمرك شمال بعقوبة.وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “سيطرة الناي التابعة الى قسم شؤون السيطرات الخارجية تمكنت من ضبط خمس شاحنات محملة بزيت المحركات المستورد لاتحمل اجازات استيراد ولا موافقة وزارة النفط”.واضافت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 5 شاحنات محملة بمواد غير خاضعة للكمرك في ديالى وكالة خطوة برس.

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