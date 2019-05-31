داعيا القوات الأمنية إلى الحذر.. مجلس كركوك: لا حظر للتجوال في المحافظة

2019/05/31 | 00:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعد مجلس محافظة كركوك في ساعة متأخرة من ليلة أمس الخميس، فرض حظر للتجوال في المحافظة، بعد سلسلة الانفجارات التي ضربتها، فيما دعا القوات الأمنية

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