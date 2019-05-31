حداد يدين تفجيرات كركوك ويدعو إلى ملاحقة الخلايا الإرهابية

2019/05/31 | 00:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد وبشدة التفجيرات التي هزت محافظة كركوك مساء اليوم الخميس.

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