2019/05/31 | 00:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: استشهاد 3 مواطنين وإصابة 16 آخرين بانفجار 6 عبوات ناسفة وسط مدينة كركوك) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الإعلام الأمني: استشهاد 3 مواطنين وإصابة 16 آخرين بانفجار 6 عبوات ناسفة وسط مدينة كركوك
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: استشهاد 3 مواطنين وإصابة 16 آخرين بانفجار 6 عبوات ناسفة وسط مدينة كركوك) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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