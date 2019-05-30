2019/05/31 | 00:24

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الإعلام الأمني: استشهاد 3 مواطنين وإصابة 16 آخرين بانفجار 6 عبوات ناسفة وسط مدينة كركوك

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