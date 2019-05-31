درجات الحرارة المتوقعة في العراق الجمعة وآخر تطورات الموجة

2019/05/31 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تشير التوقعات الجوية، الى درجات الحرارة المتوقعة في العراق غداً الجمعة.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية، في منشور على صفحته في الفيسبوكـ، ان "الموجة الحارة تراجعت" لافتا الى ان "الرياح تستقر شمالية غربية مصحوبة بنشاط ملحوظ في مدن الوسط والجنوب ربما تثير الغبار وتستمر عدة أيام".ونشر عطية درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد الجمعة.انتهى

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