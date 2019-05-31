2019/05/31 | 00:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسن كاظم الفتالليت الزمان أذانَ صفح يرفع ُ * عن شانئيه وكفَّ بؤسٍ يقطعويؤدي صدق فريضة وبسجدة * عن جَلْدِ صبر خصومه يتورعُ ويعف نفسا لا يغازل مغرماً ** به ثم للأخيار عمداً يقمعُلا يأمن الكرماءُ غدرَ زمانهم ** هو في مقارعة الأكارم مولعُ والزاهدون يَدُعُهم بمكائد ** ولهم بكف الضيم يومئ إصبعُ ما أجرأ الدنيا على زهادها ** كم تشتهي أن بالجهالة يبخعوا ومخاصموها تستبيح صفاءهم ** وتحيله كدرا لهم كي يجزعوا خطفت نشيدي البكر لوعة نغمة ** بطلاسمٍ قد صار يشجو ويسجعفاطلق عنان العقل وارخِ لجامه **واتبعه مثل فصيلِ أمِه يتبعوامسك بحبل الله في طرفيه كن ** متمسكاً هو ليس وصلا يقطُعُ الناصرون الحق ليسوا بقلةٍ ** لكن قولهم سريعا يقمعُ قل من يسوق إلى الجهالة عاقلا ** سيؤول سعيه للتباب ويقمع.فسديدَ قولٍ قل وحسن لفظه ** سعد الملافظ منك قدراً يرفعُ وجميل قول المرء يصبحُ آسراً ** أهل الحجى وبه الحجى يتمتع لكن سوء القول يقبره الغضا ** وإلى الفناء بقائليه سيسرعُ لو صوب العسر النصال لناسكٍ ** إلا بذكر الله لا يتدرعُ ما الدرع إلا نسج صدق عقيدة ** إن العقيدة فطرةٌ وتطبعوالروح لو فيها تجلى صفوها ** فلكل مكرمة إذن تتطوع إن تشتهي الرحمات خلا كن لها ** خلا وحزها وسط ذاتك تمرعأو رامت الخيرات فيئا كن لها ** فيئا وخذها تحت ظلك ترتع وابسط يدا بيضاء تزهو نقاهة** لا سحت مال أو بباطل تجمعُ واجعل خُلوصك ثوب حرز واكتسِ ** به حين كفا للتوسل ترفعشتان بين يدٍ تُمد لذِلةٍ ** ويدٍ تمدُ إلى الدعاء وتخشع ما راعَ أهلَ الحق سوطٌ أهوجٌ ** بأكف نازلة الدواهي يرفعُ الشوك يوخز كفَّ قاطفِ زهرة ** والوخز يسكنه شذاً وتضوُّع جِلْدي كسته جشوبةٌ بتصبر ** أبوخزة ذاك التصبر يقشعُ ؟فلو الجراح تبلسمت بنزيفها ** بالنزف تشفى لم يصبها توجع جيدا إذا ثنت المناقب للألى ** منها زكي النفس رشدا يرضعوالشمس إذ غزلت ذوائب وهجها **أغري العيون سنا سراب يلمعليت المطامع جفَّ نبع متاعها ** وليغننا عما تفيض تَرَفُّعُ ما عاقنا شوقٌ لفاتنة النهى ** إلا إذا غطى المحاجر برقعُ يا من تأزر كبرياءً وارتدى ** الخيلا وراح رداء رشدٍ ينزع ما الخطبُ هل خلع الوقار بهاءه** لنشق ثوب الزهد أو له نخلعُ فلو اتخذت المغريات مقاصداً **فاعلم بأنك ظل وهم تتبعُوكراشقٍ من غير قوسٍ أسهماً ** فتطيش ثم بلا انتفاعٍ تجمع

حسن كاظم الفتال

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