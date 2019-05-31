2019/05/31 | 00:38

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الداخلية تصدر 5 الاف رخصة "حمل سلاح" لمواطنين في البصرة

بغداد -

كلمة

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي، الخميس،

عن قيام وزارة الداخلية بمنح خمسة الاف اجازة حمل وحيازة السلاح

لمواطنين في البصرة لا يستحقونها.

وقال الزيادي في تصريح صحفي “إننا طالبنا وزارة الداخلية لأكثر من

مرة بعدم منح أي اجازات وهويات حمل السلاح لمن هب ودب”.

وأضاف أن “مفاصل الاجازات حددت لفئات معينة ولكن الداخلية قامت خلال

الفترة الماضية بمنح ٥٠٠٠ الاف اجازة لاشخاص لا يستحقوها”.

ورأى الزيادي، أن “الكثير من الأمور السلبية حدثت في البصرة بسبب

الاجازات التي منحت لغير مستحقيها”، مؤكدا أنه “يجري حاليا على

إلغاء وسحب هذه الاجازات لتلافي انتشار السلاح داخل المحافظة”.

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