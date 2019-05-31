2019/05/31 | 00:39

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السنيد: رسالة تنازل العبادي غير صحيحة وهو باق بمناصبه

يتبع.



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بغداد اليوم - بغداد

أعلن رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، الجمعة (31 ايار 2019)، عن تنازله وانسحابه من جميع مناصبه في حزب الدعوة.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة، تظهر انسحاب وتنازل رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، من جميع مناصبه في حزب الدعو

بغداد اليوم- خاص

تخرج فصائل المقاومة الاسلامية في العراق، يوم غد الجمعة، بمسيرة مايعرف بيوم القدس العالمي، في العاصمة بغداد، لمسناندة الشعب الفلسطيني.

وقال علي الشمري، رئيس اللجنة المنظمة للمسيرة، في تصريح خاص لـ"بغداد اليوم"، إن &qu

بغداد اليوم - بغداد

خاطب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس (30 ايار 2019)، الحكومة بعد التفجيرات التي هزت محافظة كركوك بالقول: إما أن تتصرفي أو دعينا نتصرف.

وقال الصدر في تغريدة له على حسابه في تويتر، "اعلموا أن محافظا

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