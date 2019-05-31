2019/05/31 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الخميس، عن القبض على عصابة بتهمة سرقة منزل في قضاء المدائن.وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مكتب مكافحة اجرام المدائن تلقى معلومة عن وجود عصابة مطلوبة بحادث سرقة دار، بعدها تم تشكيل فريق والقي القبض على العصابة”.واضافت “افراد العصابة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على عصابة بتهمة سرقة منزل في بغداد وكالة خطوة برس.

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