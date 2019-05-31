2019/05/31 | 00:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على عصابة للاتجار بالبشر بينهم امرأتين في بغداد.وقال الناطق باسم الداخلية سعد معن في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية واستناداً لمعلومات استخباراتية من قبل المصادر تلقي القبض على عصابة مكونة ٤ متهمين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عصابة للاتجار بالبشر بينهم امرأتين) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عصابة للاتجار بالبشر بينهم امرأتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).