خلية الاعلام الامني تكشف طبيعة الانفجارات في كركوك

2019/05/31 | 00:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، عن طبيعة التفجيرات التي حصلت في كركوك مساء اليوم.وقالت الخلية في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن ” إعتداءات ارهابية حصلت في شارع القدس والمحافظة وطريق بغداد بمحافظة كركوك بواسطة ٦ عبوات ناسفة”، مبينة أن “القوات الأمنية أبطلت مفعول عبوتين ناسفتين”.واضافت ان “التفجيرات […]

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