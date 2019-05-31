مؤكدا الاقتصاص من مرتكبيها.. الجبوري يدين التفجيرات الإرهابية في كركوك

2019/05/31 | 00:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- خاص

دان محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه التفجيرات الارهابية الذي ضربت مدينة كركوك، واستهدفت المدنيين العزل

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