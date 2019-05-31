عاجل بالوثيقة.. العبادي يصدر قراراً بشأن مناصبه في حزب الدعوة

2019/05/31 | 01:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ حصلت وكالة كلكامش برس على نص استقالة رئيس الوزراء السابق القيادي في الحزب حيدر العبادي من مواقعه القيادية في حزب الدعوة.

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