2019/05/31 | 01:09

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عاجل | وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: اطلعت على الأدلة..



والاعتداءات الأخيرة في الخليج كانت "جهودا إيرانية" لرفع أسعار النفط الخام في العالم

عاجل | وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: اطلعت على

الأدلة..



والاعتداءات الأخيرة في الخليج كانت "جهودا إيرانية" لرفع

أسعار النفط الخام في العالم

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