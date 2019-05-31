الصدر يدعو الى اعلان بعض محافظات العراق “محافظات منكوبة”

2019/05/31 | 01:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى اعلان بعض محافظات العراق “محافظات منكوبة” بسبب الفساد.وقال الصدر في تغريدة على حسابه تويتر:

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