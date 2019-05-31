كلكامش برس تنشر نتائج السادس الابتدائي لمحافظة بابل

2019/05/31 | 01:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ تنشر كلكامش برس نتائج السادس الابتدائي / الدور الاول لمحافظة بابل.النتائج هنــــــــــا

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