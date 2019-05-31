8,767 دونما مجموع المساحات المحترقة في أرجاء البلاد خلال شهر أيار

2019/05/31 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني في ساعة متأخرة من أمس الخميس، عن عدد الحرائق في عموم العراق خلال شهر ايار الحالي، مؤكدة أن المساحات المحترقة بلغت

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