اصابة عنصرين من الحشد الشعبي اثر اشتباكات مع داعش شمال بابل

2019/05/31 | 01:40

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بغداد اليوم - بابل

افاد مصدر امني في محافظة بابل، الجمعة، باصابة عنصرين من الحشد الشعبي اثر اشتباكات مع داعش شمال المحافظة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "عنصرين من الحشد الشعبي اصيبا بجروح إثر اشتباكات مع عناصر من داعش في منطقة الفاضلية بجرف النصر شمال بابل".

بغداد اليوم - ديالى

اكد مسؤول محلي في محافظة ديالى، الخميس (30 ايار 2019)، بان 5 مدنيين سقطوا بين قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة في بساتين زراعية شمال شرق المحافظة.

وقال مدير ناحية ابي صيدا حارث الربيعي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "قرية المحول

بغداد اليوم- كركوك

حصلت (بغداد اليوم) على صور أولية للتفجيرات السبعة التي وقعت في كركوك.

وأظهرت صور تضرر أملاك عامة وخاصة، ولحاق اضرار اخرى بسيارات مواطنين كانوا قريبين من التفجيرات.

وكشف مصدر أمني، الخميس (30 أيار 2019) عن حصيلة أولية للتفج

بغداد اليوم- كركوك

كشف مصدر أمني، الخميس (30 أيار 2019) عن حصيلة أولية للتفجيرات التي هزت مناطق متفرقة، في كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "نحو 20 شخصاً وقعوا بين قتيل وجريح، خلال سلسلة التفجيرات التي شهدتها المحافظة".

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