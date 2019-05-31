2019/05/31 | 01:47

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الحشد الشعبي يشتبك مع عناصر داعش الارهابي في جرف النصر شمال محافظة بابل

اللواء 47 من الحشد الشعبي يشتبك مع عناصر داعش الارهابي في جرف النصر

شمال محافظة بابلإصابة عنصرين من الحشد الشعبي بجروح إثر اشتباكات مسلحة مع عناصر داعش

الارهابية شمال محافظة بابل

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