احمد ياسين يفوز بثنائية الدوري والكأس السويدي

2019/05/31 | 02:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غوتمبيرغ - محمد عماد

توج نادي هاكن السويدي بلقب كأس السويد بكرة القدم والذي يلعب في صفوفة لاعب منتخب العراق احمد ياسين وذلك بعد تغلبه في لقاء الختام على ايسكلستونا بثلاثية نظيفة دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين في ملعب بريفيدا ارينا في مدينة غوتمبيرغ

وشهدت دقائق المباراة التسعين سيطرة مطلقة لزملاء احمد ياسين تكللت بهدف في بداية اللقاء مع اضافة هدفين اخرين في نصفها الثاني

وقد منح الفوز فريق هاكن فرصة المشاركة في الأدوار التمهيدية لبطولة اليوربا ليغ لينظم في هذا البطولة إلى جانب أندية اي سي ميلان الإيطالي واسبانيول الإسباني بالإضافة إلى أندية أخرى

وبات العراقي احمد ياسين لاعب منتخب العراق اول عراقي يفوز بلقبي الدوري والكأس السويدي في موسم واحد حيث سبق وان توج مع مادي ايكو بلقب الدوري قبل انتقاله إلى هاكن في نهاية الموسم

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