English | كوردى

‎مدير ناحية ابي صيدا: ارتفاع حصيلة هجومين ارهابيين الى شهيدين وأربعة جرحى


‎مدير ناحية ابي صيدا: ارتفاع حصيلة هجومين ارهابيين الى شهيدين وأربعة جرحى
2019/05/31 | 02:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ‎مدير ناحية ابي صيدا: ارتفاع حصيلة هجومين ارهابيين الى شهيدين وأربعة جرحى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‎مدير ناحية ابي صيدا: ارتفاع حصيلة هجومين ارهابيين الى شهيدين وأربعة جرحى ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‎مدير ناحية ابي صيدا: ارتفاع حصيلة هجومين ارهابيين الى شهيدين وأربعة جرحى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).

كامل التفاصيل في: موازين ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا