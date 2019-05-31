2019/05/31 | 02:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر : استشهاد وإصابة 3 أشخاص بهجوم مسلح وعبوة ناسفة في ديالى

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