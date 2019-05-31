ارتفاع حصيلة سلسلة تفجيرات ارهابية في كركوك الى 5 شهداء و17 جريحا

2019/05/31 | 02:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع حصيلة سلسلة تفجيرات ارهابية في كركوك الى 3 شهداء و 16 جريحا

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