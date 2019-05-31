2019/05/31 | 02:49

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العراق يسجل اعتراضه على صياغة البيان الختامي للقمة العربية

الجمعة

31

ايار

2019 :

02:39 am

103

العراق يسجل اعتراضه على صياغة البيان الختامي للقمة العربية ويقول

إنه لم يشارك في صياغته

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