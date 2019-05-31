2019/05/31 | 02:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق : ايران دولة مسلمة جارة ولا نتمنى ان تتعرض للاستهداف ويقينا امنها من مصلحة الدول العربية والاسلامية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/31 | 02:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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