اليوم.. بغداد تشهد مشاركة الحشد الشعبي في مسيرة يوم القدس العالمي

2019/05/31 | 02:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- خاص

تخرج فصائل المقاومة الاسلامية في البلاد اليوم الجمعة، بمسيرة يوم القدس العالمي في العاصمة بغداد، لمساندة الشعب الفلسطيني.



وقال رئيس اللجنة المنظمة

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