وثيقة: العبادي ينسحب من قيادة حزب الدعوة

2019/05/31 | 03:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد - كلمة

أكد القيادي السابق في حزب الدعوة، صلاح عبد الرزاق، يوم الجمعة،

انسحاب رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي من مناصبه القيادية في الحزب

وبقائه عضواً فيه.

وقال عبد الرزاق إن "استقالة العبادي صحيحة ولكن ليس من حزب الدعوة،

وانما من القيادة فقط، وهو باقٍ في الحزب، لكن لن يرشح بالقيادة في

المؤتمر القادم ويبقى كعضو في الدعوة في المكتب السياسي".

واكد "وجود رفض للقيادة الحالية لما سببته من تصدع لحزب الدعوة بعد

تسلم العبادي لرئاسة الوزراء والطريقة التي جاء بها وانه لم ينتخب

لا من الشورى ولا من القيادة، ما سبب مشكلة".

وأشار عبد الرزاق إلى أن "استقالة العبادي من المناصب القيادية

إيجابية، لغرض الخروج من الأزمة بأفضل ما يمكن".

واظهرت وثيقة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي انسحاب وتنازل

رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، من جميع مناصبه في حزب الدعوة.

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