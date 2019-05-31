مسعود بارزاني يعلق على التفجيرات التي استهدفت كركوك

2019/05/31 | 03:13

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بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، الجمعة، أن التفجيرات الإرهابية التي وقعت مساء الخميس في مدينة كركوك، تستهدف تعايش مكونات المدينة وطمأنينة مواطنيها.

وقال بارزاني في بيان، "مع الأسف الشديد، استشهد العديد من المواطنين وأصيب آخرون جراء سلسلة من التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مدينة كركوك مساء الخميس 30 أيار 2019".

وأضاف، "إننا ندين بشدة هذه الهجمات الإرهابية، ونقدم تعازينا لضحايا هذه الهجمات ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وتابع بارزاني "إننا ندعو الحكومة العراقية إلى الكشف عن مرتكبي هذه الهجمات بأسرع وقت وإنزال العقاب المناسب بحقهم".

وأكد بارزاني، أن "هدف الإرهاب هو ضرب تعايش مكونات كركوك، ويشكل خطراً كبيراً على حياة وطمأنينة مواطنيها"، مشدداً أن "مواجهة هذه الهجمات الإرهابية وخاصة في كركوك تتطلب العمل المشترك والتعاون بين قوات البيشمركة ومؤسسات إقليم كوردستان والحكومة العراقية، بهدف القضاء على التهديدات الإرهابية وحماية المكونات وإعادة كركوك لوضعها الطبيعي".

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وقال علي الشمري، رئيس اللجنة المنظمة للمسيرة، في تصريح خاص لـ"بغداد اليوم"، إن &qu

بغداد اليوم - بغداد

خاطب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس (30 ايار 2019)، الحكومة بعد التفجيرات التي هزت محافظة كركوك بالقول: إما أن تتصرفي أو دعينا نتصرف.

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وقال محافظ ك

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