2019/05/31 | 03:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جميل ظاهري

ثقلت وامتلأت كتب التاريخ حروفاً وكلمات وجملاً ومقاطع وصفحات ومجلدات تروي كلها فضائل ومناقب الامام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام تلك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذ أريق دمك الطاهر في محراب الصلاة؟) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذ أريق دمك الطاهر في محراب الصلاة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).