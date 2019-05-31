تأثير الدبلوماسية والاعلام والشائعة على العلاقات الدولية

2019/05/31 | 03:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جورج منصور

لقد اثبتت الدبلوماسية انها الطريقة المثلى والصيغة الاكثر عقلانية وعملية للتعامل في مختلف الاوقات وفي اكثر المجالات، بما في ذلك ادارة الحوار او

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