الهم الوطني.. لماذا الابتعاد عنه؟!

2019/05/31 | 03:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد البياتي

في عهد الظلم والاستبداد الذي جثم على صدورنا مدة (35) عاما كان المقبور (صدام) متفردا بإدارته للبلاد اذ كان النظام شموليا, وهو الذي يقرر

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