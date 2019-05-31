2019/05/31 | 04:14

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واشنطن تتوعد من جديد بمعاقبة أي دولة تشتري النفط من إيران

متابعة - كلمة

ذكر الممثل الأميركي الخاص بإيران برايان هوك أن الولايات

المتحدة ستعاقب أي دولة تشتري النفط من إيران بعد انتهاء الإعفاءات

في الثاني من مايو.

وقال هوك إن واشنطن ستفرض العقوبات "حتى إذا لم تف دولة بحدود

الشراء القصوى التي تفاوضت عليها من قبل...



سياستنا الثابتة هي وقف

شراء النفط الإيراني تماما.



انتهى الأمر".

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت في وقت سابق الخميس أن دولا مثل

الصين والهند التي حصلت على إعفاءات في نوفمبر لشراء النفط الإيراني

يمكنها مواصلة شراء الخام بعد الثاني من مايو إلى أن تصل إلى الحد

الأقصى الذي تفاوضت عليه

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