بيت العنكبوت

2019/05/31 | 04:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماهر ضياء محيي الدين

إن أهم ركيزة من مرتكزات قوة النظام وتماسكه مدى علاقة الجماهير بالسلطة ، فهناك علاقة عكسية ترتبط الاثنان معا ،وأي اختلال في

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