2019/05/31 | 05:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 تفجيرات "إرهابية" توقع قتلى وجرحى في كركوك قتل 5 أشخاص على الأقل، وأصيب 18 آخرون في سلسلة تفجيرات استهدفت مدينة كركوك، شمالي العراق، والتي وصفها الجيش بـ"الإرهابية".وذكر الجيش العراقي في بيان، أن 6 عبوات ناسفة بدائية انفجرت في المدينة، بينما تمكنت قوات الأمن من تفكيك عبوتين أخريين.وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي على صفحتها الرسمية بفيسبوك: "أعمال إرهابية بواسطة 6 عبوات ناسفة.والقوات الأمنية تبطل مفعول عبوتين ناسفتين". وأضاف المنشور: "حصلت هذه الاعتداءات في شارع القدس والمحافظة وطريق بغداد بمحافظة كركوك، مما أسفر عن وقوع جرحى من المواطنين والمنتسبين".يشار إلى أن الانفجارات، حدثت بعد ساعات من مقتل شخص وإصابة 7 آخرون بجروح، في هجوم نفذه عناصر داعش على قرويين جنوبي محافظة كركوك العراقية.وفي أكتوبر 2017، استعادت القوات العراقية بشكل كامل مركز قضاء الحويجة، جنوب غربي كركوك، الذي كان آخر معقل لتنظيم "داعش" في المحافظة.

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