القمة العربية الطارئة ترفض “تدخلات” إيران والعراق يعترض

2019/05/31 | 05:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان البيان الختامي للقمة العربية الطارئة التي انعقدت في مكة المكرمة هذه الليلة، ما اعتبرها “أعمالا تخريبية” قامت بها مليشيا الحوثي في

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