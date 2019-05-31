2019/05/31 | 05:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينة الزاوية الليبية (50 كلم غرب طرابلس)، يوم الجمعة الماضي، مقتل عنصرين من قادة الميليشيات المنضوية تحت لواء حكومة الوفاق، هما

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرعات تركيا تفشل في الميدان وتثير الضغينة بين الميليشيات) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرعات تركيا تفشل في الميدان وتثير الضغينة بين الميليشيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).