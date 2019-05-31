مسؤول أميركي: واشنطن ستكشف عن خطة السلام في الوقت المناسب

2019/05/31 | 06:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول أميركي قوله إن الولايات المتحدة ستكشف عن الجزء السياسي من خطتها لسلام الشرق الأوسط عندما يكون

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