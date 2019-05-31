السنوار يدعو البحرينيين لإعلان الحداد

2019/05/31 | 06:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السنوار يدعو البحرينيين لإعلان الحدادوجه رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار رسالة للشعب البحريني دعاه فيها للامتناع عن الخروج إلى الشوارع أثناء عقد الورشة الاقتصادية، الشهر المقبل.وأردف يحيى السنوار قائلا: "التزموا البيوت..ارفعوا الرايات السوداء والبسوا الأسود..عبروا للعالم كله أنكم لن تطعنوا أهل فلسطين، ولن تبيعوا القدس ولن تطعنوا أهلكم في فلسطين في ظهورهم".وأضاف: "رسالتي لشعب البحرين باسم شعبنا أن يعلنوا حالة الحداد العام يومي 25و26 يونيو، يوم انعقاد الورشة الاقتصادية في البحرين"، معبرا عن الشكر للمبادرة البحرينية لمناهضة التطبيع مع الاحتلال على مواقفها، طالبا منهم ترجمة دعوة الحداد لتصل إلى جميع مواطني البحرين.إلى ذلك، أكد رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة أن "صفقة القرن" ستفشل ولن يستطيع أحد تمريرها، مشددا على أن المعركة الحقيقية القادمة مع الاحتلال ستكون في الضفة.وشدد السنوار خلال كلمة على أن "غزة لن تشتري قوتها ببيع الوطن، ولن تقام فيها دولة مسخ بعيدا عن باقي الوطن" وفق قوله.وأعلن يحيى السنوار "أن هذا الصراع لن ينتهي إلا بزوال الاحتلال عن جميع الأراضي المحتلة وحتى نعود إلى القدس محررا ونصلي في رحاب المسجد الأقصى".

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