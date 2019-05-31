2019/05/31 | 07:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم: تغيير 11 رئيس جامعة وإعادة النظر بمناصب اعلن المكتب الاعلامي لوزير التعليم العالي قصي السهيل بانه حصلت الموافقة على صدور الاوامر الوزارية بانهاء تكلييف ١١ رؤساء جامعات حكومية.واوضح المكتب في بيان، انه" حصلت الموافقة على صدور الاوامر الوزارية بانهاء تكلييف ١١ رؤساء جامعات حكومية، وهي كل من {جامعة بغداد و ميسان و ذي قار و المثنى وبابل والقادسية وتكريت وكركوك وواسط والمستنصرية والتكنلوجية}".واشار الى" اعادة تكليف رؤساء جامعات {الموصل ونينوى} كجزء من عملية الاصلاح والتصحيح لمسار وزارة التعليم العالي والتي تبناها البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي بانهاء جميع المناصب الحكومية بالوكالة".واضاف المكتب ان" الأيام القليلة القادمة ستكون مليئة بقرارات جديدة وأوامر وزارية تهدف الى اصلاح والارتقاء بمستوى التعليم".وكشف انه" سيتم إعفاء جميع رؤساء الجامعات والعمداء الذين تم تعينهم بالوكالة وكذلك مراجعة واعادة تقييم لباقي العمداء ورؤساء الجامعات والمناصب الخاصة الذين مضى أكثر من ٤ سنوات بتسلمهم المنصب علما ان عدد المناصب الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي هي ٣٥ منصب بدرجة خاصة".

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