القمة العربية الطارئة بمكة تدين التدخلات الإيرانية والعراق يعترض

2019/05/31 | 08:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وإدانة العمليات الحوثية ضد السعودية

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