العراق يحذر من حرب شاملة في المنطقة ويعترض على بيان قمة مكة

2019/05/31 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ قال رئيس الجمهورية برهم صالح أمام القمة العربية الطارئة في السعودية مساء الخميس إن الأزمة الإقليمية والدولية مع إيران تنذر بالتحول إلى حرب شاملة إن لم ”نحسن“ إدارتها وعبر عن أملة في ألا يتعرض أمن إيران إلى الاستهداف.ودعا الرئيس العراقي أيضا الجيران والحلفاء إلى دعم استقرار بلاده.فيما دعا ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز خلال القمة إلى اتخاذ إجراء حاسم لوقف ”الأنشطة التخريبية للنظام الإيراني“ في المنطقة في أعقاب هجمات استهدفت ناقلات نفط قبالة سواحل الإمارات ومحطتين لضخ النفط في المملكة.وأكد بيان لدول مجلس التعاون الخليجي وآخر منفصل صدر بعد القمة الموسعة على حق السعودية والإمارات في الدفاع عن مصالحهما بعد تلك الهجمات.

ولكن في دلالة على التوتر في المنطقة قال العراق الذي يتمتع بعلاقات طيبة مع كل من إيران وواشنطن إنه يعارض البيان الختامي للقمة العربية الطارئة والذي نص على أن أي تعاون مع طهران يجب أن يقوم على ”عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى“.

وأضاف العراق في بيان تلاه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ”في حين أن العراق يعيد التأكيد على استنكاره لأي عمل من شأنه استهداف أمن المملكة وأمن أشقائنا في الخليج، أود التوضيح على أننا لم نشارك في صياغة البيان الختامي وأن العراق يسجل اعتراضه على البيان الختامي في صياغته الحالية“.

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